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Bursa merkezli 5 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 21 gözaltı

BURSA merkezli 5 ilde, ucuz demir satma vaadiyle 16 müteahhidin 6 milyon lirasını dolandırdığı tespit edilen 21 şüpheli, 'Sazan Sarmalı' adı verilen operasyonla yakalanıp, gözaltına aldı.

07 Haziran 2022 Salı 14:12
Bursa merkezli 5 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 21 gözaltı

Olay, Gemlik ile İznik ilçelerinde faaliyet gösteren iki inşaat firmasının şikayetiyle ortaya çıktı. İnşaat firmalarını telefonla arayan şüpheliler, ellerinde yüklü miktarda inşaat demiri olduğunu, bunları piyasa fiyatının altında satmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden firma yetkilileri, şüphelilerden demir satın aldı. Yetkililer, ödemeyi havale yoluyla demirlerin şantiyeye getirileceği gün yapacaklarını belirtti. Müteahhitlerle anlaştıktan sonra şüpheliler, bu kez de demir satışı yapan firmalarla alıcı olarak irtibata geçti. Şüpheliler, teslimat anında ödeme yapacaklarını söyleyerek, inşaat firması yetkililerinin istediği miktardaki demirin şantiyelere gönderilmesini sağladı. Firma yetkilileri, inşaat demiri yüklü TIR'lar şantiyeye gelince malların karşılığı olan ödemeyi, şüphelilerin verdiği paravan şirketlere ait hesap numaralarına gönderdi. Demir satışı yapan firma yetkililerinin paranın hesaba gelmediğini söylemesiyle dolandırıldıklarını anlayan müteahhitler, polise bildirdi.

21 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla müteahhitlere piyasa fiyatlarının altında inşaat malzemesi ve demir satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 şüpheliyi Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara ve Adıyaman'da takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Bursa polisi, önceki gece operasyonu başlattı. 'Sazan Sarmalı' adı verilen eş zamanlı baskınlarda 21 kişi, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, yarım kilo esrar, dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart ve 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan elde edilen parayla alındığı tespit edilen 3 otomobil ve cipe de savcılık talimatıyla el koyuldu. 

Şüphelilerin sorgusunda; çete üyelerinin ucuz inşaat malzemesi ve demir satma vaadiyle 16 müteahhitten 6 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sazan SarmalıOperasyonPolisBursaGemlikİznik
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