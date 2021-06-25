Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar

Dünya standartlarında modern bahçe olarak 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı, ziyaretçilere de nefes alabilecekleri ortam sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni türler de ağırlanıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyeleri ise alpakalar oldu. İstanbul’dan gelen 3 alpakanın yanı sıra yakın süreçteki yeni doğum ile birlikte sayıları, 4’e yükseldi. ‘Kömür’, ‘İnci’ ve ‘Demir’ isimleri verilen alpakaların yeni doğan yavrusuna ise ‘Karamel’ adı koyuldu.

Ana vatanı Avustralya olan alpakaların bakımına da yetkililerce özen gösteriliyor. Yoncanın yanı sıra elma ve havuç ile de beslenen alpakalar için özel alan oluşturulurken, ziyarete gelenler de ilgi gösteriyor. Yeni katılan alpakalar ile Bursa Hayvanat Bahçesi’nin hayvan popülasyonu ise 135 tür ve 1100 hayvana ulaştı.