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Bursa'daki uygulamada aranan 13 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve narkotik suçlarından aranan kişilerin yakalanması için gerçekleştirilen 'Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması'nda Bursa’da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:43
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Bursa'daki uygulamada aranan 13 kişi yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçlardan aranan kişilerin yakalanabilmesi amacıyla harekete geçti. Dün 06.30-23.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak 122 tim ve 422 personelin personelin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında, 123 metruk bina, 150 park, 287 sokak, 21 iş yeriyle birlikte bin 654 otomobil kontrol edildi. 8 bin 365 kişinin ise GBT kontrolü yapıldı.

Arama ve uygulama sonucunda 157 kök kenevir bitkisi bulunurken, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Ayrıca, 51 otomobile ve yakalanan kişilere 41 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaUygulamaPolisNarkotik
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