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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BURSA’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 1022 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

29 Kasım 2020 Pazar 09:41
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmasında kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ilçeye giriş yapma ihtimali olan güzergahlarda önlem aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı ilçe girişinde durduran ekipler, A.O., A.Y. ve A.H.’yi gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1022 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.O. ve A.H.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaNarkotikUyuşturucuOperasyon
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