Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1431.53
ALTIN
531.11
DOLAR
9.2874
STERLİN
12.8042
EURO
10.8227
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü...
‘Harrani’ buğday tohumluk üretim hakkı verilecek
‘Harrani’ tohumluk hakkı verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da uçak kazasına 'takipsizlik' kararı

BURSA'da eğitim uçuşu sırasında motor arızası yapan Cessna 172 tipi uçağın Yunuseli Havaalanı'na 500 metre mesafedeki meyve bahçesine yaptığı zorunlu iniş sırasında yaptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturmada 'takipsizlik' kararı verildi.

19 Ekim 2021 Salı 10:55
5 Okunma
Bursa'da uçak kazasına 'takipsizlik' kararı

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan 29 Haziran’da havalanan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağı, ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı'na iniş yapmak için yöneldiği sırada motor arızası yaptı. Uçak, havaalanına 500 metre mesafede, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Armut ağaçları arasına inen ve hasar gören uçağın pilotu Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralanan pilot ve öğrenci Çekirge Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, uçak kazasının ardından başlattığı soruşturmayı tamamlandı. Savcılık, olayda suç kastıyla hareket edilmediğini, suç unsurunun oluşmaması ve yaralıların şikayetçi olmaması nedeniyle 'takipsizlik' kararı verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaUçakKazaMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da suç örgütü 'Kartal Grubu'na operasyon: 16 gözaltı
Antalya'da suç örgütü 'Kartal Grubu'na operasyon: 16 gözaltı
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu
Meteoroloji'den Ege için 'sağanak' uyarısı
Meteoroloji'den Ege için 'sağanak' uyarısı
Kara Fatma'nın adına köyünde kütüphane açıldı
Kara Fatma'nın adına köyünde kütüphane açıldı
Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı
Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı
Aydın'da fırtınanın bilançosu; 7 yaralı, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar
Aydın'da fırtınanın bilançosu; 7 yaralı, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma