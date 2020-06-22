BURSA'DA SEL FELAKETİ!

Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı. Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) ise yaşamını yitirdi.

SELE KAPILANLAR, GECE BOYUNCA ARANDI

Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılarak, dere yatağına sürüklenen 5 kişiden 1’nin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, NAK, UMKE ve ANDA ekipleri tarafından kayıp kişilerin bulunması için Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasında detaylı arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa Valiliği’nden dün akşam yapılan açıklamada ise "AFAD'a gelen ihbar üzerine Bursa ili Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde meydana gelen sel felaketi ihbarı alınması üzerine, Valiliğimizce derhal oluşturulan İl Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi'nce olaya müdahale edilmiş olup, meydana gelen sel felaketinde Kestel ilçemiz Dudaklı Mahallesi'nde 1998 doğumlu Kader Akbaba isimli engelli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayacık Mahallesi’nde 5 kişi sele kapılmış, bunlardan bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup, kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. 257 kişilik arama-kurtarma ekibinin kayıp 4 kişinin bulunması için çalışmalar devam etmektedir” denildi.

ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde yaşayan ve dün Kestel'in Kayacık Mahallesi’ndeki bağ evlerindeyken, sele kapılan 5 kişiden hayatını kaybeden 4'ünün Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen olduğu tespit edildi. Sele kapılıp, kaybolan 1 kişi hala aranıyor.

BAKAN SOYLU, AFET BÖLGESİNE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Bursa'ya gelerek, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 4 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

AFAD, NAK, UMKE ve ANDA ekipleri tarafından kayıp kişilerin bulunması için başlatılan aramalardan sabah saatlerinde acı haber geldi. Kayıplardan 2’sinin daha cesedine ulaşıldı. Sel felaketinde ölenlerin sayısı, 5’e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sel felaketinden en çok zarar gören Dudaklı Mahallesi’ndeki tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Tarlaların sular altında kalması, çamur içindeki sokaklar ve iş makineleriyle bölgedeki çalışmalar, dronla havadan görüntülendi.

KABİNE ÜYELERİNDEN BURSA'DAKİ SEL FELAKETİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 4 kişinin de arandığı sel felaketine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajlarını iletti ve devletin tüm imkanlarının Bursalıların yanında olduğunu belirtti. Kabine üyelerinin mesajları, şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını yürütmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Bursa Kestel'de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için arama kurtarma ekiplerimizce çalışmalar sürdürülüyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bursa Kestel'de meydana gelen selde iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Yedisi 112, dördü UMKE olmak üzere ekiplerimizle bölgedeyiz. Kayıp 4 vatandaşımız için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."