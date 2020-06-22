Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını...
Koronavirüs -20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
-20 derecede 20 yıl yaşıyor
Sürmen: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok
Sürmen: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok
Saldırganın kimliği açıklandı
Saldırganın kimliği açıklandı
Silivri’de pedallar sağlık için çevrildi
Silivri’de pedallar sağlık için çevrildi
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
BURSA'DA SEL FELAKETİ!
Kapat

BURSA'DA SEL FELAKETİ!

Bursa'nın Kestel ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kaybolan 5 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5’e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sağanağın yol açtığı zarar ise gün ağarınca dronla havadan görüntülendi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 08:53
0 Okunma
BURSA'DA SEL FELAKETİ!

Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı. Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) ise yaşamını yitirdi.

SELE KAPILANLAR, GECE BOYUNCA ARANDI

Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılarak, dere yatağına sürüklenen 5 kişiden 1’nin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, NAK, UMKE ve ANDA ekipleri tarafından kayıp kişilerin bulunması için Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasında detaylı arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa Valiliği’nden dün akşam yapılan açıklamada ise "AFAD'a gelen ihbar üzerine Bursa ili Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde meydana gelen sel felaketi ihbarı alınması üzerine, Valiliğimizce derhal oluşturulan İl Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi'nce olaya müdahale edilmiş olup, meydana gelen sel felaketinde Kestel ilçemiz Dudaklı Mahallesi'nde 1998 doğumlu Kader Akbaba isimli engelli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayacık Mahallesi’nde 5 kişi sele kapılmış, bunlardan bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup, kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. 257 kişilik arama-kurtarma ekibinin kayıp 4 kişinin bulunması için çalışmalar devam etmektedir” denildi.

ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde yaşayan ve dün Kestel'in Kayacık Mahallesi’ndeki bağ evlerindeyken, sele kapılan 5 kişiden hayatını kaybeden 4'ünün Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen olduğu tespit edildi. Sele kapılıp, kaybolan 1 kişi hala aranıyor. 

ICISLERI BAKANI SULEYMAN SOYLU, AFET BOLGESINDE INCELEMELERDE BULUNDU -FOTO: BURSA -DHA

BAKAN SOYLU, AFET BÖLGESİNE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Bursa'ya gelerek, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 4 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

AFAD, NAK, UMKE ve ANDA ekipleri tarafından kayıp kişilerin bulunması için başlatılan aramalardan sabah saatlerinde acı haber geldi. Kayıplardan 2’sinin daha cesedine ulaşıldı. Sel felaketinde ölenlerin sayısı, 5’e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sel felaketinden en çok zarar gören Dudaklı Mahallesi’ndeki tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Tarlaların sular altında kalması, çamur içindeki sokaklar ve iş makineleriyle bölgedeki çalışmalar, dronla havadan görüntülendi.

BURSA'NIN KESTEL ILCESINDE, DUN AKSAM SAGANAK SONRASI MEYDANA GELEN SELE KAPILARAK, KAYBOLAN 5 KISIDEN 2'SININ DAHA CANSIZ BEDENINE ULASILDI. SELDE HAYATINI KAYBEDENLERIN SAYISI, 5’E YUKSELIRKEN, KAYIP 1 KISIYI ARAMA CALISMALARI SURUYOR. SAGANAGIN YOL ACTIGI ZARAR ISE GUN AGARINCA DRONLA HAVADAN GORUNTULENDI. FOTOGRAF:SEMIH SAHIN/BURSA,(DHA)

KABİNE ÜYELERİNDEN BURSA'DAKİ SEL FELAKETİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 4 kişinin de arandığı sel felaketine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden başsağlığı mesajları paylaşıldı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajlarını iletti ve devletin tüm imkanlarının Bursalıların yanında olduğunu belirtti. Kabine üyelerinin mesajları, şu şekilde: 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını yürütmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Bursa Kestel'de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için arama kurtarma ekiplerimizce çalışmalar sürdürülüyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bursa Kestel'de meydana gelen selde iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Yedisi 112, dördü UMKE olmak üzere ekiplerimizle bölgedeyiz. Kayıp 4 vatandaşımız için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKestelSelFelaketYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
Kan donduran olay! Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
Kan donduran olay! Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu
Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu
3 katlı tarihi ahşap bina yandı
3 katlı tarihi ahşap bina yandı
Binanın üstüne düşen yıldırımı görüntüledi
Binanın üstüne düşen yıldırımı görüntüledi
İkinci kez hakim karşısına çıkacak
İkinci kez hakim karşısına çıkacak
'Geliyorum Baba'
'Geliyorum Baba'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı