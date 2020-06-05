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Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' operasyonu

BURSA’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına emniyet ekipleri 2 bin 500 personelin katıldığı geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Belirlenen birçok adrese düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

05 Haziran 2020 Cuma 08:22
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Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla 31 Mayıs günü Hacivat Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına olayın meydana geldiği mahalleye geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. ‘Şehit Erman Özcan’ adı verilen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri, çevik kuvvet, yunus ve özel harekat ekipleri de destek verdi.

2 BİN 500 PERSONELLE MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Saat 23.30'da harekete geçen ekipler, Yıldırım ilçesinde bulunan Hacivat Mahallesini abluka altına aldı. 2 bin 500 emniyet personelinin katıldığı operasyonda söz konusu mahallede önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlenirken, havadan da drone desteği sağlandı. Adreslerde yapılan aramalara destek veren narkotik dedektör köpeği ‘Fırtına’, uyuşturucu maddeleri bir bir buldu. Operasyonda 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet extacy hap, 300 gram toz esrar, 230 gram sentetik kannobinoid, 121 kök hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı ve operasyonda  788 kişi sorgullandı. Ayrıca, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 25 şüpheli, aralarında uyuşturucu madde kullandığı ve kullanımına özendirdiği aynı zamanda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 25 şüpheliyle birlikte toplam 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Emniyet yetkilileri, benzer opera syonların ileriki günlerde de yapılacağını bilgisini paylaştı.

OYUNCAK BEBEKLERİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bursa’da polis memuru Erman Özcan'ın, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olduğu mahallede düzenlenen operasyon, havadan görüntülendi. Çok sayıda adrese yapılan baskında, bir evin salonunun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucuyu oyuncak bebeklerin içine gizlediği tespit edildi.
Gözaltına alınan 50 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaUyuşturucuNarkotikOperasyonŞehit Erman Özcan
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