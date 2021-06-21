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Bursa'da sağanak etkili oldu

BURSA'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, rögarın tıkanmasıyla asfalt zarar gördü, sağanağa sokakta yakalananlar da zor anlar yaşadı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:57
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Bursa'da sağanak etkili oldu

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Rögarların tıkanması nedeniyle taşkınlara neden oldu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Yüksek İhtisas Kavşağı'nda rögarın tıkanmasıyla kanalizasyondaki su asfalta zarar verdi. Bu nedenle yavaşlayan trafikte zincirleme kaza meydana geldi. Kavşağın bat-çık bölümünde oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı. Merkez Yıldırım ile Osmangazi ilçesini birbirinden ayıran Gökdere'de taşkın oluştu. Düşük olan debisi sağanakla birlikte arttı. Sağanakta işe gitmek için sokakta bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. BUSKİ ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan Bursa Valiliği sağanakla ilgili uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizin güney ve doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaYağmurYağıSel
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