Bursa'da orman yangını

Osmangazi'nin Doğancı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Doğancı Tüneli inşaatının üst tarafındaki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 tankerin yanı sıra 1 helikopterle de destek veriliyor.

Doğancı Mahallesi muhtarı Mustafa Arı, havadan ve karadan müdahale edildiğini, mahalle merkezine 2,5 kilometre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.