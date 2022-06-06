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Bursa'da orman yangını

BURSA’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:58
Bursa'da orman yangını

Osmangazi'nin Doğancı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Doğancı Tüneli inşaatının üst tarafındaki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 tankerin yanı sıra 1 helikopterle de destek veriliyor. 

Doğancı Mahallesi muhtarı Mustafa Arı, havadan ve karadan müdahale edildiğini, mahalle merkezine 2,5 kilometre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziDoğancı MahallesiOrmanYangın
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