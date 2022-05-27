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Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

BURSA’da, henüz kimlikleri öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler, bir iş yerini basarak kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı çatışmada iş yerinde bulunan Hüseyin İ. (44) ile Metin D. (40) yaralandı.

27 Mayıs 2022 Cuma 09:49
Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi. Taşlıpare Sokak'ta bulunan bir iş yerine henüz kimlikleri öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler otomobille geldi. İş yerinde bulunan Hüseyin İ. (44) ve Metin D. (40) ile şüpheliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yerine kurşun yağdıran şüpheliler Hüseyin İ. (44) ve Metin D.’yi (40) silahla yaraladı. Bulundukları iş yeri ve çevresine ateş açan saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin bölgede yaptığı detaylı incelemede, çevrede bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSilahBaskınIş YeriNilüferAlaaddinbey Mahallesi
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