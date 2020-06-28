Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın

Orhangazi'ye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan, Kenan Karakuş’a ait plastik geri dönüşüm tesislerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Açık ve kapalı alanları bulunan tesislerde, iddiaya göre, açık alanda kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar, çevredeki plastikleri tutuşturdu. Plastik malzemeler, hızla alev alırken, yangın büyüdü. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçeler Gemlik ve İznik’in yanı sıra Bursa merkezden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Tonlarca plastik malzeme bulunan tesisleri etkileyen yangın, yandaki zeytin alana da sıçradı. Yangında tesislerde bulunan 7 kişi ile Orhangazi İtfaiye Müdürü ile 2 itfaiye eri, dumanlardan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 10 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tesislerden zeytinlik alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesis alanında büyük hasar meydana gelirken, 10 zeytin ağacı da zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. Öte yandan yangın ve söndürme çalışmaları sırasında tesis alanı, dronla havadan görüntülendi. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği ve geniş alana yayıldığı görüldü. BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Bursa Valiliği, Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Ilıpınar mevkiindeki plastik geri dönüşüm tesisindeki yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan ihbar üzerine yangına 1 yangın helikopteri, 10 itfaiye ekibi, 7 AFAD personeli, 21 sağlık personeli, 30 emniyet personeli, 25 belediye zabıtası personeli ve 2 jandarma timi ile müdahele edilmiş olup, saat 14.00 sıralarında yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının kaynak işlemi yapıldığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcım ile meydana geldiği anlaşılmıştır. Yangında ölüm ve yaralanma olayı meydana gelmemiş, maddi zarar oluşmuştur. Olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.