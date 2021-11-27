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Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

BURSA'da dün gece hızı 65 kilometreye kadar ulaşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı binalar zarar gördü, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 14:27
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Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Marmara Bölgesi'nde dün gece etkili olan fırtına, Bursa'da yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaşan fırtınada bazı binaların duvarları çöktü, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok iş yerinin tabelası uçtu. Bursa Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece boyunca yapılan 40 ihbara müdahale ettiklerini açıkladı. Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri ise fırtınanın gün boyu devam edip, gece etkisini yitireceğini, beklenen sağanak yağışın ise salı gününe kadar devam edeceğini belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaFırtınaLodosRüzgar
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