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Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa’da, kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.B. (46), yaşamını yitirdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:28
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Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolunun, Alaşarköy mevkisinde meydana geldi. Dönüş yapacağı kavşağı geçtiğini fark eden N.B., kullandığı 34 CJC 354 plakalı otomobille emniyet şeridini kullanarak geri geri gelmeye başladı. Bu sırada aynı yöne giden M.P. (52) yönetimindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon, N.B.’nin otomobiline çarptı. Savrulan her iki araç, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan iki sürücüsü çıkardı. Ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.B. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKamyonOtomobilKazaTrafik Kazası
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