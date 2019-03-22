Bursa'da fabrikada yangın

BURSA - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük kısmını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen dumanlar Bursa’nın birçok yerinden görüldü.



Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikadaki yangını söndürmek için kontrollü olarak müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.



Polis ekipleri de güvenlik önlemleri alırken, bölgeye tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri de sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında soğutma işlemleri ise devam ediyor. Belediye ekipleri ise itfaiye ekiplerinde su takviyesinde bulundu.



Fabrikada, alevlerin fark edilmesinin ardından işçilerin fabrikayı tahliye ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen birkaç işçinin tedavileri 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı.



Öte yandan büyük bir kısmı yanan fabrika, havadan da görüntülenirken, hasarın büyüklüğü dikkat çekti.