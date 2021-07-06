Bursa'da Bir İlk! NOSAB Kreş'e teşekkür belgesi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında faaliyet göstermeye başlayan NOSAB Kreş Akademi, üçüncü eğitim-öğretim dönemini tamamladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, her yıl gerçekleştirdiği denetimlerde tüm denetim alanlarında tam not alan NOSAB Kreş’e teşekkür belgesi verdi. Bursa’da ilk kez bir eğitim kurumuna verilen belge, NOSAB Kreş’in işleyiş, mevzuata uygunluk, çocuk faydasını düşünme, sağlık, yemek menüsü, ilkyardım, fiziksel şartlar, hijyen koşulları, pandemi yönetimi ve eğitim programı gibi birçok alanda tam uygunluk sağlaması dolayısıyla verildi.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan NOSAB Müteşebbis Heyet ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, kreşin NOSAB’ın gelecek vizyonunun en önemli göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Bu belge, NOSAB’ın ne kadar doğru yatırımlar yaptığını ve geleceğe yönelik adımlar attığını gösteriyor. NOSAB’ın hizmet anlayışındaki çok yönlülük ve uzun vadede kalıcı fayda sağlayacak olan projeler bölgemizin güçlü bir OSB olmasını sağlıyor. Gurur ve mutluluk duydum. NOSAB Kreşimizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne de ayrıca teşekkür ediyorum dedi. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de, kreşin başarılarıyla NOSAB’ı ve bölge istihdamını bir adım ileriye taşıyacaklarını vurguladı ve “Özellikle çalışan kadınların kreşe ilgi göstermesinden çok memnuniyet duyuyoruz. NOSAB Kreş, ailelerin yalnızca çocuklarını bırakacakları bir yer değil, tam teşekküllü bir eğitim yuvası. Kadromuza ve eğitim kalitemize güveniyoruz. Çocuklarımız burada çok boyutlu bir eğitim sistemiyle hayata hazırlanıyor, anneler de işgücünden uzaklaşmadan kariyerlerine devam ediyor. Tüm NOSAB ailesine ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.