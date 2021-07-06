Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1387.39
ALTIN
504.58
DOLAR
8.6770
STERLİN
12.0077
EURO
10.2720
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
TED Üniversitesi 13 Araştırma...
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...
12 adet spor sahası onarım işi yaptırılacak
12 adet spor sahası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da Bir İlk! NOSAB Kreş'e teşekkür belgesi

06 Temmuz 2021 Salı 15:39
8 Okunma
Bursa'da Bir İlk! NOSAB Kreş'e teşekkür belgesi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında faaliyet göstermeye başlayan NOSAB Kreş Akademi, üçüncü eğitim-öğretim dönemini tamamladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, her yıl gerçekleştirdiği denetimlerde tüm denetim alanlarında tam not alan NOSAB Kreş’e teşekkür belgesi verdi. Bursa’da ilk kez bir eğitim kurumuna verilen belge, NOSAB Kreş’in işleyiş, mevzuata uygunluk, çocuk faydasını düşünme, sağlık, yemek menüsü, ilkyardım, fiziksel şartlar, hijyen koşulları, pandemi yönetimi ve eğitim programı gibi birçok alanda tam uygunluk sağlaması dolayısıyla verildi.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan NOSAB Müteşebbis Heyet ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, kreşin NOSAB’ın gelecek vizyonunun en önemli göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Bu belge, NOSAB’ın ne kadar doğru yatırımlar yaptığını ve geleceğe yönelik adımlar attığını gösteriyor. NOSAB’ın hizmet anlayışındaki çok yönlülük ve uzun vadede kalıcı fayda sağlayacak olan projeler bölgemizin güçlü bir OSB olmasını sağlıyor. Gurur ve mutluluk duydum. NOSAB Kreşimizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne de ayrıca teşekkür ediyorum dedi. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de, kreşin başarılarıyla NOSAB’ı ve bölge istihdamını bir adım ileriye taşıyacaklarını vurguladı ve “Özellikle çalışan kadınların kreşe ilgi göstermesinden çok memnuniyet duyuyoruz. NOSAB Kreş, ailelerin yalnızca çocuklarını bırakacakları bir yer değil, tam teşekküllü bir eğitim yuvası. Kadromuza ve eğitim kalitemize güveniyoruz. Çocuklarımız burada çok boyutlu bir eğitim sistemiyle hayata hazırlanıyor, anneler de işgücünden uzaklaşmadan kariyerlerine devam ediyor. Tüm NOSAB ailesine ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bursada Bir İlk NOSAB Kreşe Teşekkür Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapadokya'da yerli turistler aşılanıyor
Kapadokya'da yerli turistler aşılanıyor
Misafir öğrenciler Osmangazi Belediyesi'ne konuk oldu
Misafir öğrenciler Osmangazi Belediyesi'ne konuk oldu
'Tosuncuk' dere yatağına kaçak villa yaptırmış
'Tosuncuk' dere yatağına kaçak villa yaptırmış
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Zeytinlikte kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı 
Zeytinlikte kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı 
Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kılavuz: "Çıkarılan kemik parçaları artık çöpe atılmayacak"
Kılavuz: "Çıkarılan kemik parçaları artık çöpe atılmayacak"
Recep Altepe’den Bursaspor’a Sürpriz Ziyaret
Recep Altepe’den Bursaspor’a Sürpriz Ziyaret
Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik
Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma