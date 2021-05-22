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Bursa'da Biontech Aşısı Yapan Hastane Sayısı 9'dan 14'e Yükseldi!

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'da covid-19 aşılama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, vatandaşlara kişisel tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:42
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Bursa'da Biontech Aşısı Yapan Hastane Sayısı 9'dan 14'e Yükseldi!

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Alınan tedbirlerle Bursa'da vaka sayılarının düştüğünün altını çizen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için öncelikle aşı sırası gelen vatandaşların aşı olması ve hep birlikte kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Aşılama sayıları hakkında da bilgi veren Dr. Yavuzyılmaz, Bursa'da şu ana kadar 590 bine yakın birinci doz, 429 bine yakın da ikinci doz aşı uygulaması olmak üzere toplam 1 milyon rakamını geçtikleri belirtti. İl düzeyinde aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve bu kapsamda Biontech aşısı uygulama alanını genişleterek 9 hastaneden 14 hastaneye çıkardıklarını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, "Biontech aşısı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Şehir, Çekirge, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegöl, Yenişehir ve Kestel Devlet Hastanelerimizde yapılıyordu. Artık Ali Osman Sönmez Onkoloji, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mudanya ve Orhangazi Devlet Hastanelerinde de uygulanmaya başlandı. Sinovac aşısını tercih eden vatandaşlarımız ise Aile Sağlığı Merkezi ile tüm kamu ve özel hastanelerden randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler" şeklinde konuştu.Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda halen 55 yaş ve üzeri vatandaşlar, 40 yaş üzeri tüm branş öğretmenleri ve sağlık çalışanı eşlerinin aşılanmasına devam edildiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, Aşı için mutlaka randevu alması gerektiğinden vatandaşlarımız Alo 182 veya MHRS uygulaması üzerinden randevu oluşturabilecekler" uyarısında bulundu. Aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmaktan kaçınan vatandaşlar olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Aşı ciddi bir koruyuculuk sağlıyor. Aşı olanlara korona virüs bulaşırsa daha kolay atlatıyorlar. Bu süreçte aşıdan kaçmak için hiçbir bahanenin olmaması gerekir. Şu an bağışıklama için elimizdeki en iyi ve bilinen yöntem aşıdır. Aşı sırası gelip, randevu almayanlar ve randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmeyenler var. Özellikle vaka sayılarının tekrar artışa geçmemesi için sırası gelen vatandaşlarımızı mutlaka aşılarını olmaya davet ediyorum dedi. Bursa'da vaka sayıları azalsa da rehavete kapılmamak gerektiğine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, Pandemiden kurtulmamızın çaresi tedbir ve aşı, lütfen tedbirlere uyalım ve aşı hakkı olan vatandaşlarımız hiç geciktirmeden aşılarımızı yaptıralım. Çünkü kurallara uymadığımız sürece sayılar tekrar yükselişe geçebilir. Toplum olarak ne kadar dikkatli olursak o kadar hızlı bir şekilde normal hayatımıza geçebiliriz diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BursaBioNTechAşıHastaneMustafa Yıldız
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