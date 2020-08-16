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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, ikisi polis 3 yaralı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2’si polis 3 kişi yaralandı.

16 Ağustos 2020 Pazar 11:47
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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, ikisi polis 3 yaralı

BURSA,(DHA)

Olay, gece saatlerinde Güzelyalı Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Güzelyalı Mahallesi’nde kafe işleten Yavuz D. oğulları Furkan ve Yusuf D.’yi yanına alarak ikinci el ev eşyası satan Hüseyin Fırat Ayan(25) ile Barış T.’nin dükkanına geldi. Burada bir süre sohbet eden grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken Hüseyin Fırat Ayan ve Barış T. bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen bir polis ekibi kavgayı görerek müdahale etmek istedi ancak kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru da bıçaklanarak yaralandı. Polis ekibinin takviye talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı kısa sürede sonlandırırken bölgede güvenlik önlemi alındı. Bıçakla yaralanarak kanlar içinde yerde kalan 4 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Fırat Ayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan polis memurları ile Barış T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alırken, Yavuz D., Yusuf ve Furkan D. ile olayda ilgisi olduğu değerlendirilen Merve K.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKavgaYaralıPolisönce VatanMudanya
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