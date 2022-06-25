Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.554,08
ALTIN
992,10
DOLAR
16,89
STERLİN
20,81
EURO
17,83
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Aydın Üniversitesi 70...
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da 450 polisin katılımıyla 'Dinamit- 2' uygulaması

BURSA'da, 450 polisin katılımıyla 'Dinamit-2’ uygulaması gerçekleştirildi. Umuma açık eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı baskınlarda TAPDK belgesi bulunmayan bir işletmede 146 içkiye el konulurken, eksik evrakları bulunan 39 iş yerine cezai işlem uygulandı. Uygulama kapsamında düzenlenen trafik denetimlerinde ise 49 araç sürücüsüne 89 bin 650 TL para cezası uygulandı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 10:09
Bursa'da 450 polisin katılımıyla 'Dinamit- 2' uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 450 polisin katılımıyla, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde ‘Dinamit-2’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ahlak Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçe Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

49 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE TOPLAM 89 BİN 650 TL CEZA

Hareketli ve sabit yapılan uygulamalarda denetlenen umuma açık 90 eğlence mekanından eksik evrakları bulunan 39 işletmeye cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde kontrol edilen 486 araçtan evrakları eksik olan 49 araç sürücüsüne 89 bin 650 TL para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanırken yakalanan 5 sürücüye işlem yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA

Son Güncelleme: 25.06.2022 10:11
Anahtar Kelimeler:
BursaPolisAsayişOperasyonUygulamaDinamit2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye'de sağanağın vurduğu sanayi sitesi temizleniyor
Osmaniye'de sağanağın vurduğu sanayi sitesi temizleniyor
BAKAN KİRİŞCİ: KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA YAPILIYOR
BAKAN KİRİŞCİ: KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA YAPILIYOR
Marmaris'teki orman yangını, 5'inci gününde
Marmaris'teki orman yangını, 5'inci gününde
Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
2 bin 650 polisle 'Adana Huzur ve Güven' uygulaması
2 bin 650 polisle 'Adana Huzur ve Güven' uygulaması
Patara Plajı'nda 86 caretta caretta yuva yaptı
Patara Plajı'nda 86 caretta caretta yuva yaptı
Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı
Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı
Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
Güvenlik korucularının 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Güvenlik korucularının 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 4 ağır yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi