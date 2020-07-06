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Bursa'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüt üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığı ve illegal dershane açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü adliyeye sevk edildi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:36
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Bursa'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi kişilerin bir araya gelerek, örgütü ayağa kaldırmaya çalıştığını belirledi. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından illegal dershane açan, örgüte üye oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen öğretmenleri de burada toplayan şüpheliler tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden bir yapılanma içine giren ve irtibatı kopan örgüt üyelerini tekrar bir araya getiren 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa merkezli Konya, Giresun ve Manisa’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, daha önce örgüte ait özel okul ve dershanelerde çalışan 15 öğretmen ile meslekten ihraç edilen 1 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden 14’ü adliyeye sevk edildi. Emniyette işlemleri süren 2 şüpheli için ek gözaltı süresi talep edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYOperasyonMahkemeşüpheliAdliyePolisBursaTerör
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