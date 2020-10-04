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Bursa'da 1 dakikada 100 bin TL'lik soygun

BURSA’da bir cep telefonu mağazasının camını taşla kıran 4 kişi, bir dakikada yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu ve tablet çalarak, kaçtı.

04 Ekim 2020 Pazar 12:45
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Bursa'da 1 dakikada 100 bin TL'lik soygun

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda, saat 07.00 sıralarında, bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Mağazanın önüne otomobille yanaşan 4 şüpheli, yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kırarak, içeri girdi. Cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalan şüpheliler, geldikleri araca binerek, hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Mağazanın bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan aynı cep telefonu mağazasında 1 yıl içerisinde 3'üncü kez hırsızlık yaşandığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSoygunCep TelefonuMağaza
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