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Bursa'da 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı: 1 yaralı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında, 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı evde yaşayan ve mahalle sakinleri tarafından alevlerin arasından çıkarılan 80 yaşındaki İsmail Döngel, vucudundaki yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılırken, evde bulunan 4 köpeğin öldüğü belirlendi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 08:57
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Bursa'da 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı: 1 yaralı

Yangın, Karacabey ilçesine bağlı Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İsmail Döngel'in barakada aydınlatmada kullanılan mum ateşinin çevredeki kağıtları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İçinde çok miktarda biriktirmiş çöpün bulunduğu barakadaki yangın kısa sürede büyüyerek, alevler çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı. Çeivrede oturanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail Döngel, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalle sakinleri de ekiplere yardım etmek için seferber oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında barakada yaşayan İsmail Döngel vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelerek yaralandı. Döngel tarafından barakada bakılan 4 köpeğin de öldüğü yangında baraka ile birlikte 2 ev ve 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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BursaKaracabeyYangınİtfaiyeBarakaEvIşyeri
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