Bursa Abhaz Kültür Derneği Genel Kurulu Yapıldı Ve Yeni Başkan Namık Atan Seçildi

MUSTAFA YILDIZ
BURSA - Pandemi sebebi ile bir süre ertelenen kongre Bursa Abhaz Kültür Derneği bahçesinde yapıldı.
Seçime tek liste ile girildi ve mevcut Bursa Abhaz Kültür Derneği Başkanı Sayın Namık Atan'ın hazırladığı yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek listeleri oy birliği ile kabul edildi. Yapılan bu genel kurul’a Bursa yerel medya ve basından kimsenin olmaması dikkat çekti. Ulusal basından sadece Önce Vatan gazetesi Bursa Bölge temsilcisi Sn Mustafa Yıldız ayrıca aslı kökeni abhazyalı olan (İznikli –Mustafalı) Thm sanatcısı İmdat Türköz de bu genel kurul seciminde yer aldı. Kongrede Abhazya Cumhuriyeti TürkiyeTemsilcisi(Elçi) kısa ve öz bir konuşma yaptı bu seçimin hayırlara vesile olmasını diledi. YineAbhaz dernekleri federesyonu genel başkanı Atanur Aksoy ve başkan yardimcısı Murat Gümüş te söz aldı ve kongrenin hayırlara vesile olmasını Bursa Abhaz Kültür Derneği Olağan Genel Kurulunun Bursa'mıza ve tüm Abhaz Diasporasına hayırlı olmasını diliyoruz dediler.
Başkanımıza ve oluşturduğu yönetim kuruluna üstün başarılar diliyoruz dilek ve temennisiyle.
Kongre sonucunda oluşan yönetim organları aşağıdaki gibi oluştu.
Yönetim Kurulu Asil
Eren Namık Atan
Ramazan Cengiz Koç
Bengül Kavlan
Güler Turan
Dilek Durak
Özlem Yıldırım
Mustafa Doğançay
İmdat Türköz
Zeki Senayi Kavuk
Yönetim Kurulu Yedek
Murat Bir
Okan Çınar
Seher Bediz
Tarık Atan
Ertan öztok
Nihal özdamar
Denetleme Kurulu
Timurhan Açar
Kıvanç Aslan
Aydemir Can Koç
Denetleme Kurulu Yedek
Namık Turan
Okyar His
Cem Marşan
Onur Ve Danışma Kurulu
Sami Ağırca
Öznur Karabiber
Erol Kayaş
Sacit Akay
Engin Asdemir
Yılmaz Marşan
Hicran Koç
Cevat Erşen
Sedat Gencer
İbrahim Yakşi
Serpil Bahar Ersever
Nevzat Güngör
Nevri Sümer
Abdülkerim Demiröz
Bahadır Biçer