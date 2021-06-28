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Bursa Abhaz Kültür Derneği Genel Kurulu Yapıldı Ve Yeni Başkan Namık Atan Seçildi

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:48
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Bursa Abhaz Kültür Derneği Genel Kurulu Yapıldı Ve Yeni Başkan Namık Atan Seçildi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Pandemi sebebi ile bir süre ertelenen kongre Bursa Abhaz Kültür Derneği bahçesinde yapıldı.

Seçime tek liste ile girildi ve mevcut Bursa Abhaz Kültür Derneği Başkanı Sayın Namık Atan'ın hazırladığı yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek listeleri oy birliği ile kabul edildi. Yapılan bu genel kurul’a Bursa yerel medya ve basından kimsenin olmaması dikkat çekti. Ulusal basından sadece Önce Vatan gazetesi Bursa Bölge temsilcisi Sn Mustafa Yıldız ayrıca aslı kökeni abhazyalı olan (İznikli –Mustafalı) Thm sanatcısı İmdat Türköz de bu genel kurul seciminde yer aldı. Kongrede Abhazya Cumhuriyeti TürkiyeTemsilcisi(Elçi) kısa ve öz bir konuşma yaptı bu seçimin hayırlara vesile olmasını diledi. YineAbhaz dernekleri federesyonu genel başkanı Atanur Aksoy ve başkan yardimcısı Murat Gümüş te söz aldı ve kongrenin hayırlara vesile olmasını Bursa Abhaz Kültür Derneği Olağan Genel Kurulunun Bursa'mıza ve tüm Abhaz Diasporasına hayırlı olmasını diliyoruz dediler.

Başkanımıza ve oluşturduğu yönetim kuruluna üstün başarılar diliyoruz dilek ve temennisiyle.

Kongre sonucunda oluşan yönetim organları aşağıdaki gibi oluştu.

Yönetim Kurulu Asil

Eren Namık Atan

Ramazan Cengiz Koç

Bengül Kavlan

Güler Turan

Dilek Durak

Özlem Yıldırım

Mustafa Doğançay

İmdat Türköz

Zeki Senayi Kavuk

Yönetim Kurulu Yedek 

Murat Bir 

Okan Çınar

Seher Bediz

Tarık Atan

Ertan öztok

Nihal özdamar

Denetleme Kurulu

Timurhan Açar

Kıvanç Aslan 

Aydemir Can Koç

Denetleme Kurulu Yedek 

Namık Turan

Okyar His

Cem Marşan 

Onur Ve Danışma Kurulu 

Sami Ağırca

Öznur Karabiber

Erol Kayaş

Sacit Akay

Engin Asdemir

Yılmaz Marşan

Hicran Koç

Cevat Erşen

Sedat Gencer

İbrahim Yakşi

Serpil Bahar Ersever

Nevzat Güngör

Nevri Sümer

Abdülkerim Demiröz

Bahadır Biçer

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Bursa Abhaz Kültür Derneği Genel Kurulu Yapıldı Ve Yeni Başkan Namık Atan Seçildi
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