Bursa 1 Mart’ta Normalleşecek mi? Resmi Açıklama geldi…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 Mart’ta yerinde kararla normalleşme döneminin başlayacağını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Bursa’dan umut veren açıklamalar geldi.

Yavuz Yılmaz Vakaların nüfusa göre oranında Bursa’dan daha kötü durumda olan Bartın’da ilk kararların alınması ve İstanbul’dan gelen ‘1 Mart’a biz de hazırız’ açıklaması paralelinde gelişmeleri değerlendirdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz yılmaz, Biz İstabul’dan ve komşu illerden daha iyi durumdayız. Ancak normalleşme için kriterlerin belirlenmesini bekliyoruz. Kriterlere göre adımlarımızı atacağız dedi. Bursa’da vaka sayısında yaşanan düşüşün nedeninin sağlık çalışanlarının, filyasyon ekiplerinin yoğun çalışması ve vatandaşların sağduyusu olduğunu belirten Yavuz yılmaz, Bu demek değil ki vakalar yükselmeyecek. Rehavete kapılırsak tablo tam tersine dönebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan, tedbirlere devam etmesini istiyoruz diye konuştu.