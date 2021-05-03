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Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor

BURDUR'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney’in (10) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
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Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can’ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can Güney’in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le Asmabağ köyüne giderek arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfadAKUTUMKEBurdurAltınyaylaçocukKayıpArama
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