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Burdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira ceza

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, ocak ayının ilk iki haftasında sorumluluk bölgesinde 59 kaçak avcıya 176 bin 373 lira para cezası uyguladı.

Burdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira ceza

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, ocak ayının ilk iki haftasında sorumluluk bölgesinde 59 kaçak avcıya 176 bin 373 lira para cezası uyguladı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
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Burdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira ceza

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlüğe bağlı ekiplerin av koruma ve kontrol çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi. Rıza Kamil, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinde 2020 yılının ilk iki haftasında, av koruma çalışmalarında 799 kişi kontrol edildi. 59 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kontroller sonucunda 82 bin 133 lira idari para cezası, 94 bin 240 lira tazminat olmak üzere toplamda 176 bin 373 lira cezai işlem uygulandı. Yasal ve izinli avcılık faaliyetlerini sürdüren tüm avcılarımıza teşekkür ederim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Burdur Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6ncı Bölge MüdürlüğüKaçak AvcılarCeza
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