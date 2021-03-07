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BTSO Akademiden 2 Ayda 7 Bin 500 Kişi Faydalandı..

BTSO AKADEMİ KAPSAMINDA YILIN İLK 2 AYINDA DÜZENLENEN 20 EĞİTİM PROGRAMINDAN 7 BİN 500 KİŞİ FAYDALANDI

07 Mart 2021 Pazar 13:52
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BTSO Akademiden 2 Ayda 7 Bin 500 Kişi Faydalandı..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS SALGINI SEBEBİYLE EĞİTİM PROGRAMLARINI DİJİTAL ORTAMA TAŞIYAN BTSO AKADEMİ, OCAK VE ŞUBAT AYLARINI YOĞUN BİR EĞİTİM TEMPOSUYLA TAMAMLADI. BTSO AKADEMİ KAPSAMINDA YILIN İLK 2 AYINDA DÜZENLENEN 20 EĞİTİM PROGRAMINDAN 7 BİN 500 KİŞİ FAYDALANDI.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle eğitim programlarını dijital ortama taşıyan BTSO Akademi, Ocak ve Şubat aylarını yoğun bir eğitim temposuyla tamamladı. BTSO Akademi kapsamında yılın ilk 2 ayında düzenlenen 20 eğitim programından 7 bin 500 kişi faydalandı.
BTSO üyelerinin iş hayatındaki başarılarına destek vermek ve profesyonel ölçülerde eğitim – gelişim hizmetleri sağlamak hedefiyle hayata geçirilen BTSO Akademi eğitimleri yeni yılda hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla eğitimleri fiziksel ortamdan dijitale taşınan BTSO Akademi, salgının başladığı 2020 Mart ayından itibaren son 1 yılda 83 eğitim programına imza attı. BTSO Akademi bu performansı ile önemli bir başarıya ulaştı.
BTSO’nun Dijital Oda Projesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen online eğitimlere, iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. BTSO’nun son 7 yılda fiziksel ortamda gerçekleştirdiği 430’u aşkın eğitim programından yaklaşık 35 bin yönetici ve çalışan faydalanmıştı. BTSO Akademi’nin son bir yıllık dönemde düzenlediği online eğitimlerle de 35 bin kişiye ulaşıldı. Video-konferans üzerinden yapılan eğitimler ayrıca BTSO’nun Youtube sayfasından da canlı olarak yayınlandı. İnteraktif olarak gerçekleşen eğitimlerde, iş dünyası temsilcileri sorularını da doğrudan eğitmenlere iletme imkanı yakaladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgın döneminde üyelere yönelik yeni iletişim platformları kurduklarını ifade ederek, dijital hizmet kanallarını daha da güçlendirdiklerini kaydetti. Online eğitimlerin üyelere rehberlik ettiğini ifade eden İbrahim Burkay, “BTSO Akademi ile yöneticilerimize ve çalışanlarımıza rehber olmaya gayret gösteriyoruz. İş dünyasının taleplerine göre eğitimlerimizi belirledik. Eğitimlerimizde salgının ekonomiye ve iş hayatına etkilerini ön planda tuttuk. BTSO olarak firmalarımızın risklerden daha az etkilenmesini ve desteklerden daha fazla faydalanmasını istiyoruz. Oda olarak Ocak ve Şubat aylarında olduğu gibi 2021 yılında da eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Tüm firmalarımızı sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum dedi.

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BTSOEğitimProgramönce VatanBursaMustafa Yıldız
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