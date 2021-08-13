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Bozkurt'a yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın

KASTAMONU'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesine yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın çıkarken; dorsede bulunan jeneratör patladı.

13 Ağustos 2021 Cuma 11:20
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Bozkurt'a yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın

Olay, sabah saatlerinde, Bostan köyü mevkisinde meydana geldi. Selde 24 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt'a yardım malzemesi taşınan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu ulaşıma kapatarak önlem aldı. Bu sırada alev alev yanan TIR'ın dorsesinde bulunan jeneratör, büyük gürültüyle patladı. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, patlama ile birlikte görevlilerin yaşadığı panik de yer aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan olmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuYağmurYağışSelBozkurtTIRYardımYangınJeneratör
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