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Bozcaada açıklarında gemi kazası 

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 gemi çatıştı. Kaza sonrası ekipler, bölgede deniz kirliliği olup, olmadığına dair inceleme yapacak. Gemilerde ise hasar tespit çalısması gerçekleştirilecek.

18 Eylül 2021 Cumartesi 09:16
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Bozcaada açıklarında gemi kazası 

Rusya’dan Mısır’a buğday taşıyan, Marshall Adaları bayraklı, 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden, fosfat yüklü, 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' adlı gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı. Gemi kaptanları, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu güvenlik amacıyla bölgeye sevk edildi. Can kaybı yaşanmazken, ekipler, bölgede deniz kirliliği olup olmadığına dair inceleme yapacak. Gemilerde ise hasar tespit çalısması gerçekleştirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleBozcaadaGemiKaza
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