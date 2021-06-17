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BOSAB’ın kalite yolculuğu başladı

17 Haziran 2021 Perşembe 12:47
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BOSAB’ın kalite yolculuğu başladı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi BOSAB, kalite yolculuğunun temelini TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile attı. Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, “Uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile kalite sistemimizi güçlendireceğiz” dedi.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bölgenin kurumsal kimliğinde önemli bir değişime imza attıklarını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, kalite yönetim sistemi belgelendirme zincirine yeni halkalar ekleyeceklerini de dile getirdi. 

ÇOKLU YÖNETİM SİSTEMİ İMKÂNI. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), kalite yönetim sistemlerine entegrasyon konusunda önemli bir adım attı. Kısa süre önce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulumuna imkân veren Sıfır Atık Belgesi’ni alan BOSAB, çoklu yönetim sistemi kullanan kuruluşların yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlayan bir hamle gerçekleştirdi. Kalite standardının risk tabanlı yaklaşım üzerine odaklandığı TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, törenle teslim alındı. BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Yusuf Yılmaz ve Bursa Bölge Müdürü İslam Topal, sertifikayı BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız’a takdim etti.

YENİ SERTİFİKALAR DA YOLDA.

Kalitenin, her kurumun tüm kademelerinde sürekli gelişim zihniyetinin yerleşmesiyle mümkün olabileceğini belirten BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, “ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin bütün aşamalarında sürekli iyileştirme hususu ön plana çıkıyor. BOSAB olarak tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, en iyi yönetim şekline ulaşmayı öncelikli alan olarak belirledik. Pandemi ile birlikte değişen iş anlayışı gereği paydaş olarak birlikte çalıştığımız tüm kişi ve kurumlar ile ortak ihtiyaçlarımızı belirleyerek yol haritamızı oluşturuyoruz. BOSAB’ın uluslararası geçerliliği olan bir sistemle yönetim şeklinin olduğunu da bu vesileyle ispat etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni kalite yönetim sistemi sertifikaları alarak emin adımlarla kalite yolculuğumuza devam edeceğiz dedi. BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil ve Kalite Yönetim Sistemleri Sorumlusu Banu İdil de süreç hakkında bilgi aktardı.

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BOSABın Kalite Yolculuğu Başladı
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