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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün trafiğe kapatıldı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:55
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması bugün başladı. Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. 20 Haziran'da sonlandırılması beklenen çalışmalar nedeniyle yol, yaklaşık 35 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek. Abant Gişeleri'nden çıkış yapacak olan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlanabilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı TüneliTünelTrafik
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