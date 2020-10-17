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Bolu Dağı Tüneli, geçici olarak trafiğe açıldı

Bolu'da, derz yenileme çalışması nedeniyle 3 gün önce araç trafiğine kapatılan TEM Otoyolu Kaynaşlı-Abant Kavşağı arası Ankara yönü, hafta sonu yoğunluğu nedeniyle geçici olarak hafif araçlara açıldı. TEM’in her iki yönünden de geçişlerine izin verilmeyen ağır araçlar, D-100 Karayolu’na yönlendirildi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 16:43
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Bolu Dağı Tüneli, geçici olarak trafiğe açıldı

Bolu’da, TEM Otoyolu Ankara yönü Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında bulunan viyadüklerde derz yenileme çalışması nedeniyle otoyol, 14 Ekim günü, araç trafiğine kapatıldı. Otoyolun kapatılmasının ardından araçlar, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu’na yönlendirildi. D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimini kullanan araçlar, Abant Gişeleri'nden yeniden TEM'e bağlandı. TEM’in Ankara yönünün trafiğe kapatılmasıyla 3 gün boyunca D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu yaşandı. 

TRAFİK İSTANBUL YÖNÜNDEN ÇİFT TARAFLI VERİLİYOR

Hafta sonu nedeniyle araç yoğunluğunun daha da artmasıyla sabah saatlerinde hafif araçların Kaynaşlı Gişeleri'nden TEM'e girişine izin verilmeye başlandı. Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler için TEM’in İstanbul istikameti çift yönlü olarak açıldı. Araçlar Bolu Dağı Tüneli mevkisine geldiklerinde yeniden Ankara şeridinden yollarına devam edebildi. Ağır araçlar ise, Kaynaşlı ve Abant kavşaklarında görevli polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu’na yönlendirildi.

Güzergah üzerinde herhangi bir trafik aksaklığı yaşanmaması için çok sayıda trafik polisi ve karayolları personeli görev alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı TüneliTrafikBakımÇalışma
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