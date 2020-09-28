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Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyünde 40 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Ormanlık alanda yangın söndürme helikopteri ve itfaiye tarafından soğutma çalışması yapıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 10:04
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Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, dün öğle saatlerinde Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyü yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Yangını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ayrıca gün boyu yangın söndürme helikopteri de yangına müdahalede bulundu. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar görürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, yakın köylere de sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışması yapılarak yangının yeniden alevlenme ihtimalinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan Ortaköy köyü sakinleri de yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı. Köyde yaşayan Ahmet Özkan, "Çok büyük endişe yaşadık. Felaketti. Rüzgarın etkisiyle birden dağıldı. Sabah başlamış. Orada ufak bir duman vardı. Rüzgarla birlikte yayıldı. Yayılınca her taraf yandı. Arka tarafa doğru rüzgar tersine döndü yukarılara gitseydi daha kötü olurdu. Dün tam evleri boşaltacaktık, o anda rüzgar dönünce kurtardı. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmadık, evde geçirdik" dedi.

YANGINI DUYUNCA İSTANBUL'DAN GELDİ

Yangın haberini aldıktan sonra İstanbul'dan köydeki evinin durumundan endişe ederek gelen Muhammed Özkan, "Biz geldiğimizde hala devam ediyordu. Evimize yaklaşmış ama sorun yok. Yanan dağlık bölge bizim evimize yakın ama sıçramamış. Gece kendimiz de söndürmeye çalıştık. Bakalım şu anda dumanlar azalırsa İstanbul'a geri dönebiliriz" diye konuştu.

Yangını haber alıp Bolu merkezden gelen Ramazan Doğan da, "Bu köylüyüz. Yangını duyunca Bolu'dan geldik. Şu anda kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Evimize sıçrayacak diye korktuk. Buralarda yanık kozalaklar var. Bunları Allah geri çevirmiş. Rüzgar çıkınca alev geri dönmüş. Yerleşim yerlerini kurtarmış Allah." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluDörtdivanOrtaköyOrmanYangın
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