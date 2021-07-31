Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası...
Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak
Ege Üniversitesi 96 öğretim...
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı...
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodrum yanıyor! 5 yıldızlı 3 otel tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:32
31 Okunma
Bodrum yanıyor! 5 yıldızlı 3 otel tahliye edildi

Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, 2 noktadan saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Polis lojmanlarına 100 metre uzaklıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, İçmeler mevkisine doğru ilerlemeye başladı. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı. Bodrum'daki beton firmalarına ait beton mikserleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar, başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görülüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis de şüphelilere yönelik bölgede çalışma başlattı.

ALEVLER TERSANELER BÖLGESİNE ULAŞTI; 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. İtfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti. Tersanede çalışanları da hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtelYangınBodrumOrman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'teki orman yangını 3'ncü gününde
Marmaris'teki orman yangını 3'ncü gününde
Konya'da 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 gözaltı
Konya'da 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 gözaltı
Gemlik'te zincirleme kaza; 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralandı
Gemlik'te zincirleme kaza; 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralandı
'Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı'
'Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı'
Fethiye'de orman yangını
Fethiye'de orman yangını
Bakan Soylu'dan Konya'daki katliama ilişkin açıklama
Bakan Soylu'dan Konya'daki katliama ilişkin açıklama
KONYA'DA KATLİAM!
KONYA'DA KATLİAM!
Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası
Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası
Düzce'ye gelen fındık işçileri koronavirüse karşı aşılanacak
Düzce'ye gelen fındık işçileri koronavirüse karşı aşılanacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma