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Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çekilen sular Tavşan Adası'na uzanan binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı. Kral yolunun ortaya çıktığını  duyan vatandaşlar, gün yüzüne çıkan yolu görmek için ziyarete geldi.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:35
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Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Koyu'nda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Myndos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Myndos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşlarda merak uyandırdı. Çok sayıda vatandaş Tavşan Adası'na giden kral yolunu görmek için Gümüşlük Koyu'na geldi. 150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Myndos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na gitmek isteyen vatandaşlar, havaların ısınması durumunda kral yolu kapanmadan çıplak ayakla yürümek istediklerini ifade etti.  Adaya giden kral yolu dron ile görüntülendi.

'SULAR ÇEKİLDİĞİ İÇİN AÇILAN TARİHİ YOLU GÖRMEYE GELDİM'

Tavşan Adası'na giden kral yolunun açılması nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte bu tarihi yolu görmek için geldiğini dile getiren vatandaşlardan Ethem Ceyhan (65) suların çekilmesinin nadir bir olay olduğunu belirtip, "Her sene olmaz. Çok sık görülen bir olay değil. Suların çekildiğini duyunca Turgutreis ilçesinden burayı görmeye geldik. Burada eski batık bir şehir çıktı. Arkadaşlarım söyledi. Merak edip geldik. Sular çekilince bu şekilde yol ortaya çıktı. Nadir görülen bir durum" dedi.

'27 SENEDİR İLK KEZ KRAL YOLUNUN AÇILDIĞINI GÖRDÜM'

Bodrum'a daha çok yaz tatili için geldiklerini ancak pandemi nedeniyle bu yıl kışı da burada geçirdiklerini ifade eden Hikmet Dönmez (62) ise "27 senedir buraya geliyoruz ama daha ilk defa bu yolun açıldığını gördüm. Görünce şaşırdım. Bir haftadır bu şekilde. Her sene adaya giden ve daha sığ olan yoldan geçip adaya yürüyenler oluyor. Burada yürümek normal şartlarda çok zor. Burada yaklaşık 10 sene önce arkeolojik bir kazı yapıldı. İki dağın arasından Tavşan Adası'na Myndos denilen batık kent çıktı. Burası çok dikkat çeken bir yer özellikle de yazın çok sayıda ziyaretçi alıyor. Tavşan Adası'na çıkmak yasak ama yakınına kadar yürünüyor. Yazın ilgi odağı oluyor" ifadelerini kullandı.

'HAVALAR ISINDIĞINDA KRAL YOLUNDAN YÜRÜYEREK ADAYA GEÇMEK İSTİYORUM'

Kral yolunu görmeye gelen vatandaşlardan Ömür Sansoy (53) ise havalar ısındığında adaya kral yolundan yürüyerek geçmek istediğini belirterek, "İlk defa böyle bir durum yaşandı. Suların 1.5 metre kadar çekildiğini söylediler. 5 senedir burada yaşıyoruz. Merak ettik ve görmeye geldik. Havalar biraz daha ısınırsa yürüyerek karşıya geçmeyi istiyoruz. Ada şu anda sit alanı olarak planlandığı için adaya çıkmak yasak ama kıyıya kadar sudan gidilebiliyor ancak kral yolu sular altında kaldığı için oradan yürümek mümkün değildi. Eğer yol bu şekilde kalırsa bu yaz kral yolundan yürümeyi deneyimlemek istiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumDenizTavşan AdasıKral YoluGümüşlük Koyu
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