Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1491.2
ALTIN
558.41
DOLAR
9.6199
STERLİN
13.2401
EURO
11.1697
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...
ÖSYM araç kiralama hizmeti alacak
ÖSYM araç kiralama hizmeti...
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
59 kalem temizlik malzemesi alınacaktır
59 kalem temizlik malzemesi...
2.400 Kg et ürünü satın alınacaktır
2.400 Kg et ürünü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis’te minibüste 48 kaçak göçmen yakalandı

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:26
4 Okunma
Bitlis’te minibüste 48 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS - BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Van yolunda şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 48 Afgan göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa’da 'hayvan barınağı' gerginliği
Şanlıurfa’da 'hayvan barınağı' gerginliği
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
BAŞKAN KOCAİSPİR’DEN ESNAF ZİYARETİ
BAŞKAN KOCAİSPİR’DEN ESNAF ZİYARETİ
Çevreci ressamın yanan evine ‘kundaklama’ şüphesi
Çevreci ressamın yanan evine ‘kundaklama’ şüphesi
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Karadeniz yaylalarında ikinci yıkım dalgası
Karadeniz yaylalarında ikinci yıkım dalgası
Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı
Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı
Yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı 
Yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma