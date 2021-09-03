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Bitlis’te 4 gün süren örtü yangınında 40 hektar alan zarar gördü

BİTLİS’te 29 Ağustos’ta çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 günde söndürülen örtü yangınında 40 hektar alan zarar gördü.

03 Eylül 2021 Cuma 10:31
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Bitlis’te 4 gün süren örtü yangınında 40 hektar alan zarar gördü

Bitlis- Diyarbakır yolu üzerinde Buzlupınar mevkisinde pazartesi günü çıkan örtü yangını kısa sürede yayıldı. Yangın söndürme helikopteriyle havadan, itfaiye, jandarma, Bitlis, Siirt ve Van Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İHH ve Kızılay gönüllülerinin de karadan müdahale etiği yangın, dün kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölgede çalışan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

“İlimiz merkez ilçesi, Bitlis-Siirt yolundaki Buzlupınar tünelini geçince yolun doğu tarafındaki bölgede pazartesi günü öğle saatlerinde henüz sebebini belirleyemediğimiz bir kaynaktan orman yangını ihbarı aldık. Hemen ekiplerimizi bu bölgeye sevk ettik. Ekiplerimiz baktıklarında örtü yangını şeklinde başladığını ve ilerlediğini gördü. Yer yer azalıp dönem dönem alevlenen yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma işlemleri de tamamlandı. Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz. Bölge zaten orman zenginliği açısından çok zengin bir bölge değildi. Kısmi meşelikler vardı. Meşeler çok zarar görmedi. Yangın daha çok örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Çok şükür ki bu gerçekleşen yangında hiçbir vatandaşımızın hayvanı, arı kovanı, ev gibi maddi ve manevi zararı olmadığını tespit ettik. Yangın süresince emniyet, jandarma güçlerimiz TOMA’larıyla müdahale ettiler. Belediyelerimizin tamamından araç desteği gördük. En sonunda Orman Genel Müdürlüğümüz bize helikopter desteğinde de bulunarak yangının söndürülmesi konusunda ciddi destek sağladılar. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum. Ne olur bu kurak geçen yaz mevsiminde yangın çıkarmaya aday davranışlardan uzak dursunlar. Bir sigara, bizim çok ciddiye almadığımız sigara yanığı, küçük bir kül parçası, bir cam parçası bile bölgede ciddi zararlara yol açabiliyor. Ne olur dikkatli olsunlar. Bir kez daha ilimize geçmiş olsun diyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bitlisörtü YangınıYangınOrmanSöndürmeİtfaiye
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