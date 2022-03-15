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Bitlisliler evlerine kar tünellerinden ulaşıyor

15 Mart 2022 Salı 14:02
Bitlisliler evlerine kar tünellerinden ulaşıyor

 BİTLİS - Bitlis’te kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kentte yaşayanlar evlerine, yaptıkları kar tünellerinden girip çıkıyor. Bölgede kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Türkiye’nin en fazla kar alan illerinden olan Bitlis’te, mart ayında 2 metre 80 santimetre kar yağışı gerçekleşti. Yağış sonrası 168 köye ulaşım sağlanamazken, ekipler yolları açmak için geceli gündüzlü çalışıyor. Yöre halkı evlerinden çıkmak için kar tünelleri açıyor.

Merkeze bağlı Başhan köyünde evine ulaşmak için kardan tünel yapan Hüsamettin Kızıltaş, son yıllarda böyle kar görmediğini ve bölgeye pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyleyerek, "Mart ayında ilk defa bu kadar çok kar gördüm. Evimin önüne iş makinesi giremiyor. Ben de sabahın erken saatinde kalkarak çocuklarım için yol açıyorum. Günün büyük bir bölümünü kar atarak geçiriyorum. Evime ulaşmak için kürekle derinliği 3-4 metreye ulaşan bir tünel oluşturdum. Buradan girip çıkıyoruz" dedi.

Köyde diğer yaşayanlar da bir araya gelerek damlarda oluşan karları kürüyor. Meteoroloji yetkilileri eğimi fazla olan bölgelerde çığ uyarısında bulundu. Kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtilirken, geceleri buzlanma ve don uyarısında da bulunuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kar TünelleriBitlisliler
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