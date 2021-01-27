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Bitlis'te kurulacak 3 tekstil fabrikasının protokolü imzalandı

BİTLİS'te, İl Özel İdaresi'nin katkısıyla kurulacak ve yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceği Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), hizmete açılacak 3 tekstil fabrikası için protokol imzalandı. Protokol törenine katılan Vali Oktay Çağatay, kurulacak fabrikaların kentin ekonomisine büyük katkı sunacağını belirtti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:07
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Bitlis'te kurulacak 3 tekstil fabrikasının protokolü imzalandı

Bitlis Valiliği'nde düzenlenen imza törenine Vali Oktay Çağatay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve 3 girişimci firma temsilcisi katıldı. Noter huzurunda hazırlanan protokoller, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve girişimciler arasında imzalandı. Yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceği tesislerin mart ayı ortalarında hizmete başlayacağı belirtildi. Vali Çağatay, kurulacak olan 3 tesiste 1000 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "Terörden kurtulmuş bir vilayette yaşamak güzel bir şey. Ama işsizliğin de çözülmesi lazım. Onları da girişimcilerimiz sayesinde çözeceğiz. Bitlis, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip. Burada önemli sayılabilecek bir istihdam kapısı olan tekstil sektörü önümüzdeki bahar ayları ile birlikte işsizliğe çözüm noktasında büyük katkı sağlayacak. İlimiz Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip. Yaş ortalaması 23 olup, nüfusun yüzde 62'si 29 yaş altında. Devletimizin hakimiyeti altında Bitlis'in terörle ilgili problemini bitirmiş durumdayız. Bunun yansımalarını da vatandaşlarımızda görüyoruz. Sokaktaki insana sorduğumuzda Bitlis'in birinci problemi ne diye. İşsizlik cevabını alıyoruz" dedi.

'TERÖRDEN TEMİZLENEN BİTLİS'İN EN ÖNEMLİ SORUNU İŞSİZLİK'

Bitlis'te OSB’nin 20 yıl önce kurulduğunu söyleyen Vali Çağatay, "20 yıl önce kurulan OSB'mizde 55 parselimiz vardı. Bu 55 parselimiz olağanüstü bir talep gördü. Biz de bunun için başta milletvekillerimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, 5 milyon ödenek temin ettiler. 5 milyon TL’de İl Özel İdaresi olarak biz katkı sunduk. 10 milyon TL'ye şu anda sözleşmesini imzaladığımız 3 fabrikayı imal ettik. Bu metot İl Özel İdaresinin yapmış olduğu en hayırlı işlerden biri oldu. Her bir fabrikamızın ortalama kullanım alanı 3 bin 800 metrekare. Her birinde yaklaşık 300-350 kişi çalıştırmak kaydıyla, yaklaşık 1000 kişiyi istihdam edeceksiniz. OSB’de 55 parsel vardı. Ağırlık tekstil de olmak üzere farklı sektörlerde 4 bin kişinin istihdam edildiği bir yer inşa edildi. Biz tekstili önemsiyoruz. Çünkü emek yoğunluğu olan bir sektördür. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İş insanı Metin Çoban ise tekstil fabrikalarının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bitlis'in bu tür şeylere çok ihtiyacı var. Genç nüfusu ve işsizliği çok. Devletimizin sayesinde ve yapılan yatırımların sonunda işsizlik sorunu sona erecektir. Bizler de yatırımcılar olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisFabrikaOsb
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