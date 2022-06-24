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Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, ambulansın saman yüklü traktöre arkadan çarptığı kazada, 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

24 Haziran 2022 Cuma 10:01
Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

Kaza, gece Ovakışla-Bulanık yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Muş'un Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Abdulbari Çiftçi yönetimindeki 49 AC 747 plakalı ambulans, Metin Yılbaşı'nın kullandığı 49 AAD 180 plakalı saman yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile traktördeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekipler, ambulansta ve traktörde sıkışan yaralıları çıkarıp, başka ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisAhlatAmbulansTraktörKazaTrafik KazasıOvakışlaBulanık Yolu
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