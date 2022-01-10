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Bitlis kent merkezi ile Tatvan ilçesinde eğitime kar engelli

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 203 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:18
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Bitlis kent merkezi ile Tatvan ilçesinde eğitime kar engelli

Kentte dün akşam başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 27 santimetre, yüksek kesimlerde ise 84 santimetreyi buldu, 203 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesiyle karla mücadele çalışması başlatıldı. Kent merkezinde ise mahalle aralarında belediye, ana arterlerde de Karayolları ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKarKışEğitimTatil
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