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Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde 3 çocuk annesi E.G. (40), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı (45) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. E.G. ilk ifadesinde, "Eve alkollü geldi. Tartışmaya başladık. Tüfeği alıp, bana doğrulttu. Ben silahın namlusundan tutup, çevirdim. O esnada eli tetiğe gitti, kendisini vurdu" dedi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:20
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Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı

Olay, 23 Ekim gecesi Akkeçili köyünde yaşandı. İddiaya göre 3 çocuk annesi E.G. ile boşanmasına rağmen birlikte yaşadığı Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın eve alkollü halde gelmesi üzerine başlayan tartışmada E.G., Ramazan Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek, öldürdü. Ardından da cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine bu sabah köye gelmesiyle ortaya çıktı.

CESEDİ TANDIRDA BULUNDU

İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının talimatıyla otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna gönderildi.  

GÖZALTINA ALINDI

E.G. ile cesedin 2 katlı evin bahçesindeki tandıra taşımasında yardım ettiği öne sürülen 16 yaşındaki oğlu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Anne ve oğlu, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 16 yaşındaki çocuk, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. E.G.'nin sorgusu ise sürüyor. 

'ELİ TETİĞE GİTTİ, KENDİSİNİ VURDU'

E.G.'nin jandarmada verdiği ilk ifadesinde, "Eşim eve alkollü geldi. Tartışmaya başladık. Bu esnada tüfeği alarak bana doğrulttu. Ben namlusundan tutup, çevirdim. O esnada eli tetiğe gitti, kendisini vurdu" dediği öğrenildi. Kadının, cinayeti kendisinin işlemediğini savunduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaCinayetKadınErkekKarıkoca
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