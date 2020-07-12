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Bir yaşındaki çocuk, 5'inci kattan düştü

12 Temmuz 2020 Pazar 10:26
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Bir yaşındaki çocuk, 5'inci kattan düştü

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki 1 yaşındaki bebek, 5'inci kattan düştü. Ağır yaralanan Suriye uyruklu bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen babanın feryatları yürek dağladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Barış Yapı sitesinde meydana geldi. İddiaya göre annesinin evde uyuduğu sırada evin salonundaki koltuğa çıkıp açık olan pencereden sarkan Suriye uyruklu bebek, 5'inci kattan yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, komşuları tarafından uyandırılan anne ise gözlaşlarına bağuldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen Suriyeli babanın feryatları ise yürek dağladı.

Talihsiz bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirTorbalıçocukEvKazaDüşme
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