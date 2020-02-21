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Bir gecede bin 511 ağacı kesti, serbest bırakıldı

Mersin'de 72 dönüm arazi üzerindeki bin 511 kızılçam ağacı, bir gecede kesen Mehmet Şenol, tutuklu olarak yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

21 Şubat 2020 Cuma 10:51
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Bir gecede bin 511 ağacı kesti, serbest bırakıldı

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, karara tepki göstererek, bir gecede bir kişinin bu kadar ağacı kesmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Mezitli ilçesinde 150 yataklı devlet hastanesi ile 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanında bulunan her biri ortalama 70 yaşında olan bin 511 kızılçam ağacı kesildi. Sabah sporu yapmak için gelen vatandaşlar, ağaçların kesildiğini görünce yetkilileri aradı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturmada ağaçları kesen kişinin Mehmet Şenol olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şenol, savcılıktaki ifadesinde bin 511 ağacı tek başına kestiğini söyledi. Şenol, "Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Gece 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Tutuklanarak cezaevine konulan Şenol, davanın 12 Şubat günü, 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında, tahliye edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ise zararın 365 bin 602 TL olduğunu tespit etti.

BARO BAŞKANI YEŞİLBOĞAZ'DAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, bin 511 ağacı katleden Şenol'un ilk duruşmada serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kamuoyunun orman alanlarına sahip çıkmasını isteyen Yeşilboğaz, duyarlılık çağrısı yaptı. Olayı sadece bir kişinin gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savunan Yeşilboğaz, tüm faillerin ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılçamAğaçMersin
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