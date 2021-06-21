Binicilik Ve Doğa Tutkunları ‘Tabiat’ta Buluşuyorlar..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye ve Bursa’nın en seçkin binicilik kulüplerinden Tabiat Binicilik Merkezi, Uludağ eteklerinin muhteşem doğasını at sırtında deneyimlemek isteyenleri bekliyor.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır izole bir hata yaşan insanlar, kapalı ortamlardan uzaklaşarak doğada vakit geçirmeye ve doğa sporlarına daha fazla yönelmeye başladı. Bu dönemde popülerliği artan etkinliklerden biri de at üzerinde gerçekleştirilen doğa turları.

Bursa merkeze yarım saat uzaklıkta yer alan ve Kestel Kazancı Mahallesi’nde bulunan Tabiat Binicilik Merkezi, misafirlerini doğanın kalbinde atlarla yakın bir dostluk kurmaya ve kusursuz binicilik deneyimlerine davet ediyor. Yeni başlayanlar ya da deneyimli biniciler, Uludağ eteklerinin muhteşem doğasını ve güzelliklerini, Tabiat Binicilik Merkezi tarafından düzenlenen atlı göl ve orman turları ile keşfediyor. Profesyonel rehberler ve koruma ekipmanları eşliğinde bölgenin eşsiz doğasına doğru çıkılan yolculuklar, göl ve çam ağaçlarıyla çevrili ormanlarıyla sıra dışı bir deneyim vadediyor. Doğa ile baş başa kalarak ruhunuzu dinlendirmenize yardımcı olan yolculuğunuzda sizlere kuşlar ve sincaplar arkadaşlık ediyor.

ATLI GÖL VE ORMAN TURLARI.. Atlı doğa turları, normal binicilikten çok farklı olmamakla birlikte atları manejlerden çıkarıp doğayla buluşturuyor. Bu programlara katılmak için daha önce ata binmiş olmanıza gerek yok. Tecrübesiz ve acemi binicilerin de rahatlıkla katılabildiği atlı göl turu yaklaşık yarım saat, orman turu ise 45 dakika sürüyor. Parkur boyunca katılımcılara göl manzarası, küçük dereler, meyve bahçeleri ve ormanın içinde inişli çıkışlı küçük tepeler eşlik ediyor. Bölgenin muhteşem doğasını bir atın sırtında keşfetmek, katılımcılara hayallerindeki biniciliği gerçekleştirme olanağı sunuyor. Aynı zamanda Tabiat Binicilik Merkezi’nde binicilik dersleri de veriliyor. Doğa turlarından sonra at binmeyi öğrenmek isteyenler tesiste özel dersler de alabiliyor. TABİAT BİNİCİLİK MERKEZİ

Türkiye’nin en saygın ve yetkin binicilik merkezlerinden biri olan Tabiat Binicilik Merkezi, 2017 yılında Türkiye Binicilik Federasyonu’na üye oldu. Tabiat Binicilik Merkezi bünyesinde, yetişkinlere hizmet veren Binicilik Kulübü, çocukların binicilik eğitimleri aldığı Pony Club, doğaseverlerin buluştuğu Country Club ve 2-8 yaş grubunda atla ilk kez tanışan çocuklara hizmet veren Self Binicilik programları bulunmaktadır. Yerli ve yabancı misafirlerin yanı sıra binicilik sporu ile ilgilenenler tarafından da Türkiye’nin önde gelen binicilik kulüplerinden biri olarak gösterilen Tabiat Binicilik Merkezi, Türkiye Binicilik Federasyonu ile koordineli olarak birçok ulusal müsabakaya ev sahipliği de yapıyor. Tabiat, ülkemizde binicilik faaliyetlerinin gelişimine ve başta çocuklar olmak üzere daha geniş kitlelere ulaşımına destek veriyor.