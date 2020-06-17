Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dr. Açıkgöz: Halkımız yanlış anladı
Dr. Açıkgöz: Halkımız yanlış anladı
Kartal'da gece bekçisi yaralandı
Kartal'da gece bekçisi yaralandı
TBMM'de görevli garsonda virüs tespit edildi
TBMM'de görevli garsonda virüs tespit...
Hastanede dehşet anları...
Hastanede dehşet anları...
Ankara'da feci kaza!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bingöl depreminde sadece taştan yapılar yıkıldı

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan ve birinci derece deprem kuşağındaki Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde toprak kullanılarak taştan yapılan ev ve ahırlar yıkılırken, betonarme yapılar ayakta kaldı. Yılın yarısından fazlasını kar altında geçiren yerleşim yerlerinde depremlerden etkilenmemesi için yıllar önce inşa edilen yapılarda kullanılan kerestelerin de zamanla çürüyüp yıkımı kolaylaştırdığı ortaya çıktı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:39
0 Okunma
Bingöl depreminde sadece taştan yapılar yıkıldı

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan Bingöl, birince derece deprem kuşağında yer alıyor. İsmini geçmişte yaşanan depremler sonrası oluşan göllerden alan Bingöl'de, pazar günü saat 17.24'te 5.7, bir gün sonra ise 5.6 büyüklüklerindeki orta şiddetli iki deprem meydana geldi. Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli'de de hissedilen depremde, en fazla hasar Karlıova'nın Kaynarpınar ile Yedisu'ya bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde yaşandı, birçok ev ve ahır yıkıldı.

KAR ALTINDA KALAN VE ZAMANLA ÇÜRÜYEN KERESTELER YIKIMI KOLAYLAŞTIRDI

Yıkılan ya da ağır hasar gören yapıların tamamının, kirişlerine keresteler konulup, toprak kullanılarak taşlardan inşa edilen ev ve ahırlar olduğu belirlendi. Betonarme evlerin neredeyse hiç zarar görmediği bölgenin kırsal yerleşim yerlerindeki yapıların çoğu, kereste ve toprak kullanılarak taşlarla inşa edilmiş. Projesiz ve sulandırılan toprakla kirişlere keresteler koyularak üst üste yığılan ve üzeri demir sacla kapatılan bölgedeki yapılar, yılın yarısından fazlasını kar altında geçiriyor. Depremlerde taşları tutup, yıkılmayı önlemek için kullanılan kerestelerin, soğuk ve ıslak zemin ile zamanla çürüyüp, deformasyona uğraması sonucu yaşanan depremde yapıların yıkılmasında etkili olduğu belirtildi. Uzmanlar, insanların yaşadıkları yerleri sağlamlaştırmak amacıyla yıllar önce konulan kerestelerin, zamanla çürüdüğünü ve sarsıntılarda yapıların yıkılmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

15 YAŞINDAKİ 2 EVDEN BETON OLANI SAPASAĞLAM, TAŞTAN YAPILAR YERLE BİR

Depremde en fazla hasarı gören ve taştan yapıların tamamının yıkıldığı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde 15 yıl önce inşa edilen iki ev dikkat çekti. Aynı zamanda yapılan ve birbirine komşu iki evden betondan yapılanı sapasağlam ayakta durup hasar görmezken, taş ve toprakla inşa edilen ev ise yerle bir oldu. Görenleri hayrete düşüren evler, akıllara 'Deprem değil, bina öldürür' sözünü getirdi.

BİNGÖL'DE SÜREKLİ AKTİF FAY

Tarihsel dönemdeki depremlerin dışında 1966- 1967 yıllarında Karlıova ile Varto arasında 5.8 ile 6.6 arasında değişen 3 yıkıcı deprem, Bingöl'de 22 Mayıs 1971'de 6.4, Karlıova'da 1998 yılında 5.1, Karlıova'da 1 Mayıs 2003'te 6.3 büyüklüklerindeki depremlerin yanı sıra Elazığ Palu'da 8 Mart 2010'da 6.1, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise 24 Mart'ta 6.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Sürekli yıkıcı etki ve ölümlere neden olan depremlerle sarsılan bölgede çoğunluğu hayvancılıkla geçim sağlayan halk, yeni yapıları betondan inşa ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karapınar, Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü oluyor
Karapınar, Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü oluyor
Belediye arılar için 'bal ormanı' kurdu
Belediye arılar için 'bal ormanı' kurdu
Yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyette
Yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyette
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de İHF Başkanı'nın aracına silahlı saldırı
İzmir'de İHF Başkanı'nın aracına silahlı saldırı
18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi
18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi
Denetimde aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Denetimde aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Hastanede dehşet anları...
Hastanede dehşet anları...
Ankara'da feci kaza!
Ankara'da feci kaza!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı