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Binanın üstüne düşen yıldırımı görüntüledi

Bursa'da 3 katlı bir binanın üstüne yıldırım düştü. O anlar ise, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

21 Haziran 2020 Pazar 18:29
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Binanın üstüne düşen yıldırımı görüntüledi
Olay, geçen perşembe günü Kestel İlçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde, Bursa genelinde etkili olan sağanak, Kestel ilçesinde etkisini gösterdi. Yağışın etkisini artırması üzerine özellikle Kestel ilçesi ve yakınlarına çok sayıda yıldırım düştü. Düşen yıldırımlardan biri, mahalledeki 3 katlı bir binanın üstüne isabet etti. O anlar ise, mahalle sakinlerinden Seyhan Sivrikaya'nın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

'BİR ANDA YILDIRIM DÜŞTÜ'

Yıldırım düşme anını görüntülemek amacıyla cep telefonuyla kayıt aldığını söyleyen Seyhan Sivrikaya, "Yağmur yağmaya başladı. Yıldırım düşmeye başladı. Ben de görüntü yakalayabilir miyim düşüncesiyle cep telefonumun kamerasını açtım. Anlık bir olay. Bir anda yıldırım düştü. Bende ağır çekimde kayıt yapıyordum. Yıldırımın düşme anını yakaladım. Şaşırdım. Eşim çok korktu. Komşunun zilinde arıza oluştu. Gittik kablolarını kopardık. Susmayınca pillerini çıkardık. Ben korkmadım. Zaten o anı bekliyordum. Çocuğum şaşırdı ama eşim korktu" dedi.

'MODEM YANDI, BUZDOLABI YANDI

Yıldırım isabet eden binanın ikinci katında oturan Murat Keskin ise, "Evde oturuyorduk. Evde kimse yoktu. Şimşekler çaktığında yakına düştüğünü hissedebiliyordum. En son çaktığında eve düştüğünü hissettim. O an elektrikler kesildi. Modem yandı. Buzdolabı yandı. Televizyon bozuldu. Çatıya çıktığımız zaman da yıldırım düştüğünü gördük. Aklımıza bile gelmezdi. Evimizin yanında bulunan inşaatta iş makinesi vardı. Muhtemelen elektriği ondan çekti. Çatıya çıktığımızda tuğlalar parçalanmıştı. Yerler tuğla parçasıyla dolmuştu" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaBinaYıldırım
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