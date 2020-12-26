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Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor

ADANA Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Belkıs Yakıcı, ev tezgahlarında dokunan bin yıllık tarihi 'Adana bezi'ni yeniden gün yüzüne çıkardı. Pamuğuyla ünlü kentin kumaşı için coğrafi işaret başvurusu yapılırken, bu kumaştan el dokuması gömlek ve şalvar üretimine de başlandı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 10:22
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Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor

1071 yılında Selçuklular döneminde Anadolu'da yaygınlaşan, Osmanlı döneminde ise kadınların ev tezgahlarında dokuduğu tarihi 'Adana bezi' Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi tarafından yeniden üretilmeye başlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar tekstil fabrikalarında kumaş dokuma üzerine çalışan kooperatif başkanı Belkıs Yakıcı, bu tecrübesinden yola çıkarak pamuğuyla ünlü kente, tarihi kumaşını da yeniden kazandırdı.

Bölgedeki kadınlara verilen kumaş dokuma eğitimi ile üretimine başlanan pamuklu tarihi Adana bezinin iplik numarası, sıklığı, örgüsü, gramajı gibi teknik özellikleri belirlenerek coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Tescillenmesi beklenen kumaş ile kadınlar, modern tasarımlı yöresel Adana gömleği ve şalvarının da üretimine geçti. 

OSMANLI SARAYLARINDA KULLANILDI

Adana pamuğunu canlandırmak için yola çıktıklarını belirten Belkıs Yakıcı, "Dokuma deyince halı kilim türü ürünler akla geliyor. Oysa kumaş dokuma da Adana için çok önemlidir. Tarih boyunca Anadolu Selçukluları Türkiye'de bölgelere beylikler kurdu. Bu beylikler de Orta Asya'dan dokumayı getirdi ve bu sanat oldukça gelişti. O dönemde bile Anadolu'da kumaş dokuma oldukça önemliydi. Selçuklulardan sonra Osmanlı'da da bu çok geliştirildi ve 'Adana bezi' diye bir bez çıktı. Sarayda da kullanılırdı. Çünkü yüzde yüz pamuk, doğal bir dokumadır" dedi. 

COĞRAFİ İŞARETİ ALINACAK

Bin yıllık tarihi olan bu kumaşı yeniden çıkarttıklarını dile getiren Belkıs Yakıcı, şöyle konuştu: "Her bölgeye özgü el dokumasının belirli teknik özellikleri vardır. Mesela kutnu Gaziantep'e göredir, Manisa'da 'Manisa bezi' var. Buna göre her el dokuması yapan Adana bezi diyemez. Biz Adana bezinin Kültür Bakanlığı'na iplik numarası, sıklığı, gramajı gibi her detayını vererek bildirimini yapıp coğrafi işareti için de başvuru da bulunduk. Adana pamuğunun nasıl coğrafi işareti varsa kumaşının da olacak. Tarihi Adana Bezi olarak tescillenecek. Bunu da biz kooperatifimiz olarak başarmış olacağız"

ADANA GÖMLEĞİ MARKALAŞACAK

Bu kumaştan Adana'ya özgü olan gömlek ve şalvarı modernize ederek üreteceklerini belirten Yakıcı, "Adana'nın şalvarı olduğu gibi bir de gömleği vardır. Erkeklerde 'mintan' kadınlarda da 'göynek' deniyor. Bunu biz modernize ederek uygulamak istiyoruz. Nakış, kanaviçe, kaytan, çarpana gibi teknikleri kendi el dokuması ürünlerimizle birleştirip özgün yeni tasarımlar çıkartıyoruz. Ayrıca marka başvurumuzu yaptık. Bu markayla da gömlek ve diğer ürünlerimizi satışa sunacağız. Bundan sonra ürünlerimiz 'Kamlo' etiketle çıkacak. Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri öncellikli olarak ihracatlarımız başlayacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Belkıs YakıcıAdanaAdana BeziBez
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