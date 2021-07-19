Bıçakçıların son gün yoğunluğu

KAYSERİ - Kayseri'de, Kurban Bayramı'na 1 gün kala bıçakçılar çarşısında yoğunluk oluştu.



Camikebir Mahallesi'ndeki bıçakçılar çarşısı, Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek için son güne kalanlarla doldu. Çarşıda son gün yoğunluğu yaşandığını anlatan bıçakçı Ömer Navruz, "Bu ibadetin yerine getirilmesinde kullanılacak bıçağın kesinlikle kurbanlığa zarar vermemesi gerekir. Bu nedenle alınacak bıçak kaliteli ve keskin olmalıdır. Bıçak, satır ve baltalarını biletmek ve bayramda sorun yaşamak istemeyenler, ehil olan ustasına biletmelidir. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarlar. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl işlerimizde düşüş var. Bu yıl bıçak bileme fiyatı 4 TL olarak belirlendi" diye konuştu.