Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
499.56
DOLAR
8.5865
STERLİN
11.7502
EURO
10.1323
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor
Mardin Artuklu Üniversitesi 20...
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim Üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim...
Onarım işi yaptırılacaktır
Onarım işi yaptırılacaktır
Profesör alım ilanı
Profesör alım ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bıçakçıların son gün yoğunluğu

19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:16
7 Okunma
Bıçakçıların son gün yoğunluğu

KAYSERİ - Kayseri'de, Kurban Bayramı'na 1 gün kala bıçakçılar çarşısında yoğunluk oluştu.

Camikebir Mahallesi'ndeki bıçakçılar çarşısı, Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek için son güne kalanlarla doldu. Çarşıda son gün yoğunluğu yaşandığını anlatan bıçakçı Ömer Navruz, "Bu ibadetin yerine getirilmesinde kullanılacak bıçağın kesinlikle kurbanlığa zarar vermemesi gerekir. Bu nedenle alınacak bıçak kaliteli ve keskin olmalıdır. Bıçak, satır ve baltalarını biletmek ve bayramda sorun yaşamak istemeyenler, ehil olan ustasına biletmelidir. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarlar. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl işlerimizde düşüş var. Bu yıl bıçak bileme fiyatı 4 TL olarak belirlendi" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 19.07.2021 14:19
Anahtar Kelimeler:
BıçakçılarKurban BayramıSon Gün Yoğunluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta 650 aileye kurbanlık desteği
Sivas'ta 650 aileye kurbanlık desteği
Rektör Kılavuz: BUÜ'nin kampüsteki sosyal donatı alanları çoğalıyor
Rektör Kılavuz: BUÜ'nin kampüsteki sosyal donatı alanları çoğalıyor
Atatürk’ün İznik’e Gelişinin 86. Yılı Kutlandı
Atatürk’ün İznik’e Gelişinin 86. Yılı Kutlandı
Cilvegözü’nden 44 bin 220 Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitti
Cilvegözü’nden 44 bin 220 Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitti
KİRALIK KATİL ANKARA'DA YAKALANDI
KİRALIK KATİL ANKARA'DA YAKALANDI
Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı 
Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı 
Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı
Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı
Otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma