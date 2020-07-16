Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adaylara LGS’de tercih tavsiyeleri
Son Dakika
Adaylara LGS’de tercih tavsiyeleri
Malatya semalarında görüntülendi
Son Dakika
Malatya semalarında görüntülendi
Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak…
Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina...
Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu
Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir...
Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor
Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nün su altı dalış turizmine açılması için uzman ekip, dalış yapıp incelemelerde bulundu. Araştırma ekibi koordinatörü dalış eğitmeni Murat Tayfun Altunsay, bölgenin coğrafi yapısını ve su altı güzelliklerini incelediklerini belirterek, “İleriki tarihlerde inşallah Beyşehir Gölü'nü su altı aktiviteler açısından ünlü bir turizm merkezi haline getirmeye uğraşacağız'' dedi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:41
0 Okunma
Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan 653 kilometrekare alana sahip Beyşehir Gölü, balıkçılığın yanı sıra turizmle de bölgesine hitap etmeye başladı. Göldeki yat turları ve Karaburun plajıyla bölge halkına deniz keyfi yaşatan gölde, su altı sporları da yapılabilecek. Bunun için de Beyşehir Belediyesi öncülüğünde su altı sporlarının yapılıp, yapılamayacağı konusunda 6 kişilik dalış ekibi inceleme yaptı. 2 gün süren su altı araştırmalarında, su altı sporlarına uygun olan yerler belirlendi. Belirlenen yerlerin video ve fotoğrafları çekildi.

Araştırma ekibinin koordinatörü dalış eğitmeni Murat Tayfun Altunsay, Beyşehir Gölü'nün Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da su altı spor severleri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Altunsay, şunları söyledi:

''Bölgenin coğrafi yapısını ve su altı güzelliklerini inceledik. Arşivlemek için video ve fotoğraflarla kaydettik. Bunları yerel yöneticilerle değerlendireceğiz. Nasıl bir program yapabiliriz ve kazanımlar sağlayabiliriz buna bakacağız. İleriki tarihlerde inşallah Beyşehir Gölü'nü su altı aktiviteler açısından ünlü bir turizm merkezi haline getirmeye uğraşacağız. Burası, doğal güzelliğinin yanı sıra da su altındaki güzellikleriyle de kendini bence ispatlamış bir bölgedir. Su altında görüş gayet iyi ve su kesinlikle bulanık değil. Gerçekten coğrafya çok güzel ve Konya'da deniz vazifesi gören bir yer olması ekstra keyif verici ve bunun kıymetini bilmek gerektiğini düşünüyorum.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaBeyşehir GölüSu AltıDalışDalgıçTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya paylaşımları başlarını yaktı!
Sosyal medya paylaşımları başlarını yaktı!
Turizmcilerin Buluşması
Turizmcilerin Buluşması
Adana’da termometreler 36 dereceyi gösterdi
Adana’da termometreler 36 dereceyi gösterdi
Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar
Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar
1,5 yılda 92 göçmen defnedildi
1,5 yılda 92 göçmen defnedildi
15 Temmuz Gazisi Çetin: Cenabı Allah bu ülkeye bir daha yaşatmasın
15 Temmuz Gazisi Çetin: Cenabı Allah bu ülkeye bir daha yaşatmasın
Arama çalışmaları yeniden başladı
Arama çalışmaları yeniden başladı
Rize’de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
Rize’de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de, hasar tespit çalışması
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de, hasar tespit çalışması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı