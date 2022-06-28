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Beylikova'da 'nadir toprak elementi' heyecanı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde çok büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildiğini açıklaması, sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Özkan Alp, maden bulunmasına çok sevindiklerini belirterek, "Artık ilçemizde her şey farklı olacak" dedi.

28 Haziran 2022 Salı 17:18
Beylikova'da 'nadir toprak elementi' heyecanı

Eskişehir'de, Çin'den sonraki 2'nci büyük rezerv keşfi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikova ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisinin kurulacağını açıkladı. Erdoğan'ın 'müjde' olarak duyurduğu nadir toprak elementi rezervi yaklaşık 7 bin nüfuslu Beylikova'nın yanı sıra Eskişehir'de de sevinçle karşılandı.

Beylikova Belediye Başkanı Alp, ilçe olarak çok heyecanlandıklarını belirterek, "Sadece ilçe olarak değil Eskişehir ve Türkiye için de çok önemli. Biliyorsunuz nadir toprak elementleri, dünyada az bulunan toprak elementleridir. Yıllardan beri ilçemizde olduğu biliniyordu. Belki 70-80 seneden beri bu madenlerin ilçemizde olduğu biliniyordu ama maalesef 'rezerv yeterli değil, dünya piyasası kurtarmıyor' gibi sıkıntılar vardı. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız 2053 hedeflerinde geleceğin madenini bütün dünyaya duyurdu. Aslında 10 seneden beri Beylikova'mızda çok ciddi sondaj çalışmalarıyla maden rezervleri tespit ediliyordu. Bu çalışmalarda rezervin çok yüksek ve kaliteli olduğu ortaya çıkmıştı. 2 senedir de inşaat çalışmalarımız ve yatırımlar devam ediyor. Şu an geldiğimiz aşamada pilot tesisin inşaat çalışmaları tamamlandı. Makinelerin ihalesi de yapıldı, artık üretim aşamasına yaklaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurdu. Bu geleceğin madeni ülkemizin hedefleri doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor" dedi.

'ARTIK İLÇEMİZDE HER ŞEY FARKLI OLACAK'

Beylikova ilçesinin, tarım ve hayvancılığın yanı sıra keşfedilen nadir toprak elementiyle de anılacağını anlatan Başkan Alp, "Biz böyle bir madenin ilçemizde olmasından çok mutluyuz. İnşallah Beylikova olarak artık sadece tarım ve hayvancılık ilçesinden çıkıp dünyanın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyoruz. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve burada emeği geçen maden işletmelerine teşekkür ediyorum. Artık ilçemizde her şey farklı olacak" diye konuştu.

Beylikova'da oturan Recep Arslan da yeni iş sahalarının açılmasının, kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi. Çıkarılacak elementlerin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Arslan, "3-4 yıldır kazı işleri oluyordu. Bildiğimiz kadarıyla en kısa zamanda faaliyete geçeceğini söylüyorlar. İşçi konusunda sevindik. Gerçekten iyi bir şey. Türkiye'de işlenirse çıkan madenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Para varsa huzur var. Para yoksa geçmiş olsun. Maddi, manevi iyi olacak" dedi.

Oktay Ateş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettiğini kaydederek, "İlçemizdeki madeni duydum, Cumhurbaşkanı'mız söyledi. Çin'den sonra en büyük rezerve sahip olan bir madenmiş. Türkiye'miz adına çok güzel olabilir ama kendimiz işleyebilirsek tabi. Ekonomimiz kalkınabilir. İşsizlik azalır. İş sahası açılır. İşsizlerimiz kalmaz. Boş gezen insanımız olmaz. Herkes ekmek yer. Burada yaşayanlar daha önce şehre göç etmişti. Onlar da geri gelir. Burası daha çok kalkınabilir" diye konuştu. 

Rıza Çiçek de maden keşfinin ülke için çok önemli olduğunu belirterek, "Beylikova'mıza, Eskişehir'imize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta maden bu. Daha önceden güvenlik görevlisi gibi işçi alımları başlamıştı. Bundan sonra da işçi alımları çoğalır. Yeni bir iş sahası olur" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi'nde çok nadir toprak element rezervi keşfedildiğini açıklayarak, "Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin'den sonraki 2'nci büyük rezerv alanıdır. Burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız bu tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 570 bin ton cevher işleyerek, 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir" demişti. 

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Nadir toprak elementleri ya da kısaca NTE, lantanitlerle birlikte itriyum ve skandiyum elementlerinin oluşturduğu bir grubu kapsıyor. Nadir toprak elementleri cam ve seramik sanayisi, metalürji sanayisi, lazer üretimi, mıknatıs üretimi, petrol katalizörü ve ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca nadir toprak elementlerinin, uzay ve savunmadan sağlık hizmetlerine, temiz enerjiden elektroniğe, nakliye ve taşıtlardan kimyasallara kadar petrol arıtmayla imalatı da kapsayacak şekilde birçok endüstri için dünya çapında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanEskişehirBeylikovaToprakElementMaden
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